İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti

İrlandalı şarkıcı ve eylemci Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.

1980'li yıllarda şöhrete ulaşan şarkıcı, dünya çapında hayranlara sahip olmuştu.

Şarkıcı, en çok da 1990'da çıkardığı dünya sıralamalarında birinci olan Nothing Compares 2 U şarkısıyla biliniyordu.

Siyasi ve sosyal görüşlerinde muhalif bir tavır takınan şarkıcı, 10 stüdyo albümü çıkardı.

O'Connor'ın ilk albümü The Lion and the Cobra 1987'de çıktı ve ABD ve İngiltere'de ilk 40'a girdi.