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IŞİD'in elinde 200 aile mahsur

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Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada IŞİD'in elinde 200 ailenin rehin tutulduğu bildirildi. Ailelerin IŞİD'in elinde kalan son bölgede tutulduğu belirtiliyor.
IŞİD'in elinde 200 aile mahsur

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye’de IŞİD’in elindeki son bölgede 200 kadar ailenin mahsur tutulduğunu açıkladı. BM ayrıca, sivillerin bölgeden ayrılmalarına izin verilmesi için çağrı yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı yazılı açıklamada, “Pek çoğu kadın ve çocuktan oluşan yaklaşık 200 ailenin, IŞİD’in elinde kalan son bölgede mahsur kaldığı bildiriliyor. Çoğunun bölgeden ayrılması IŞİD tarafından engellenirken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ve onların sahadaki müttefiki SDG’nin artan bir şekilde hava ve kara saldırılarına maruz kalmaya devam ediyorlar” dedi.

Bachelet sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sivilleri iki tarafta rehin tutmaya devam ediyor. Kaçmak isteyenlere güvenli geçişin sağlanması çağrısını yapıyorum, kalmak isteyenlerin de mümkün olduğu kadar korunması gerekiyor. Bir tarafta ideolojiye, diğer tarafta askeri çıkara kurban edilmemeliler. Eğer sivillerin hayatlarının korunması, IŞİD’in elinde kalan son toprak parçalarının ele geçirilmesini birkaç gün geciktirecekse, bırakın öyle olsun.”

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