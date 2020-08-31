İskele Avcılar Birliği 40. Yıl sporting yarışması yoğun katılımla gerçekleşti

İskele Avcılık Atıcılık Kulübünün 40. yıl kutlamaları çercevesinde düzenlenen sproting yarışması katılımı yüksek ve başarılı bir şekilde tamamlandı. Etkinliğin düzenlenmesi için katkı koyan ana sponsoru Royalton Car - Azure Bay Beach direktörü Acar Acarbey ve tüm yardımlarından dolayı Emirali Kızıl 'a , diğer sponsorlar Lepus Gtl direktörü Hasan Can Pehlivanoğulları , Cyguns Shooting Direktörü Sertan Arapoğlu’na, avcı fişenklerine ve her türlü ihtiyacı anında gideren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğluna teşekkür edildi.
İki gün süren yarışmalardan sonra kategorilere göre başarılı olanlara kupa ve madalya verildi.
OVERAL SIRALAMASI
1. Birtan Ketenoğlu ( KRAl ARMS AV TÜFEĞİ )
2. Ortaç Çetiner ( KRAL ARMS HAVA TÜFEĞİ )
3 Hasan Unuz ( 1 kasa avcı atış fişeği )
VURUŞ KRALI
Ramadan Öztörel ( 25 tabakta 24 vuruş )
GENÇLER
1-Yaşar Özgüvenel
2-Alp Edip
3-HaSan Sunisi
GENÇ AVCI
1-Kazim Aylanç
2-Fatih Ogut
3-Mehmet Kiziltan
AVCI
1-Cemal Buminn
2-Ortaç Çetiner
3-Birtan Ketenoğlu
MASTER AVCI
1-Hasan Can Pehlivanoğulları
2-Ramazan Guclu
3-Kemal Kızıl
VETERAN
1-Özel Aşman
2-Mustafa Genc Ozturk
3-Mahmut Akancan
ATICI
1-Hasan Unuz
2-Salih Oday
3-Kağan Dayı
TAKIM
1.Cemre Bumin
Cemal Buminn
Ortaç Çetiner
2.Fatih Ogut
Mehmet Kiziltan
Birtan Ketenoğlu
3. Yaşar Özgüvenel
Alp Edip
Kadir Çakır
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