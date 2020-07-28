İskele Belediyesi Kurban Bayramı için önlemlerini aldı

İskele Belediyesi, 31 Temmuz’da 4 gün sürecek Kurban Bayramı’na hazır. Bayramın İskele ve köylerinde huzur içinde geçmesi için önlemlerini günler öncesinden alan İskele Belediyesi’nde kurbanların daha hijyenik koşullarda kesilmesine olanak sağlayacak İskele Belediyesi Mezbahası bayramın birinci (31 Temmuz) ve ikinci (1 Ağustos) günlerinde 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bayram süresince çöp toplama, defin ve su işleri birimi kesintisiz hizmet sunarken, İskele Belediye Veznesi ise su alımına olanak sağlamak için bayramın 3. Günü olan Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet verecek. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Makenzi, Babutsa ve Hurma Büfe açık olacak. İskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince on-call hizmet verecek. Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ulaşabilecek. İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

MEZBAHA 31 TEMMUZ VE 1 AĞUSTOS’TA AÇIK OLACAK

İskele Belediyesi, Covid-19 salgını dolayısıyla, kurbanların daha sağlıklı bir ortamda kesilmesine olanak sağlamak için Mezbahada bir takım önlemler aldı. Kurban Bayramının 1. günü olan 31 Temmuz Cuma ve 2. günü olan 1 Ağustos Cumartesi 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak Mezbahaya gelecek vatandaşların maskesiz girişlerine izin verilmeyecek. İskele Belediyesi’ne ait Mezbahaya ulaşmak isteyenler 0548 810 11 62 numaralı telefondan Firuz Aykan’ı arayabilecek.

Mezbaha ile ilgili alınan önlemler ise şöyle;

• Veteriner Hekim tarafından kontrolü yapılan kurbanlıklar, kesimhaneye alınabilecek.

• Olası bir kalabalığın önüne geçmek için kesimhanede işlemler sıra numarası ile yapılacak. Söz konusu sıra numarası gelen vatandaşlar mezbahaya alınabilecek.

• Sivil vatandaşlar, mezbaha içerisinde, kurbanlıklarının kesimini kendileri yapamayacak, kesimler, görevli kasaplar tarafından yapılacak.

• Et tartı işlemleri de kesimhanede yapılmayacak

VEZNE 2 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ 09.00-12.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

İskele Belediye Veznesi de Bayram tatilinde halkın su konusunda mağdur olmaması için mesai yapacak. Vezne bayramın 3. günü olan 2 Ağustos Pazar 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet verecek.

TEMİZLİK, SU VE DEFİN İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi; halka hizmet anlayışı çerçevesinde tatil günlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önlemlerini aldı. 31 Temmuz’da başlayıp 4 gün sürecek bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek. Temizlik İşleri Birimi’ne bayram süresince 0548 810 11 07 numaralı telefondan Şevket Aykan’a, herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Veli Çağakanlı’ya ulaşılabilecek. Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

BAYRAM SÜRESİNCE MAKENZİ, BABUTSA VE HURMA BÜFE AÇIK

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Makenzi, Babutsa ve Hurma Büfe, bayram tatilinde plajı ziyaret etmek isteyenler için açık olacak. Makenzi ve Babutsa Büfe sabah 08.00 gece 20.00 saatleri arasında Hurma Büfe ise 16.00-24.00 saatleri arasında halka hizmet verecek.

LUNAPARK, 17.00-24.00 SAATLERİ ARASINDA HALK PLAJI’NDA

Bu arada yerli ve yabancı çok sayıda turistin akın ettiği İskele Belediyesi Halk Plajı, bayramda da tatilcilerin tercihi olacak. Yaklaşık 1 aydır, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulu olan lunapark, bayram süresince de ziyaret edilebilecek. Çocukların aileleri ile birlikte keyifli bir bayram geçirmesine olanak sağlaması için plaja kurulan lunapark, 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.

PAZAR YERİ PERŞEMBE GÜNÜ KURULACAK

İskele Ecevit Meydanı’na Cuma günleri kurulan Pazar yeri ise, bayramın 1. gününe denk gelmesi nedeni ile bu hafta, Perşembe günü kurulacak. İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların, Cuma Pazarı’na ulaşmalarını sağlayan, ücretsiz pazar servisleri de Perşembe günü hizmet verecek. Maske takmayan yolcular ise servislere alınmayacak.

ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK

İskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince İskele Belediyesi Halk Plajı’nda ki rutin kontrollerini sürdürecek. Zabıta aynı zamanda on-call hizmet verecek. İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, yaklaşık 1 yıl önce hizmete giren Alo Zabıta, bayramda da aktif olacak. Vatandaşlar gördükleri herhangi bir olumsuzluğu ya da şikayet ve önerilerini Alo Zabıtadan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefonu arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak ulaşabilecekler.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları:

Genel sorun bildirimi :0548 810 11 77

Ustabaşı :0548 810 11 05

Mezbaha : 0548 810 11 62

Su İşleri :0548 810 11 09/ 0548 810 12 29

Defin İşleri : 0548 810 11 05

Temizlik İşleri : 0548 810 11 07

Alo Zabıta : 0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle:

Orman Yangın : 177

Polis İmdat : 155

Acil Servis : 112

Yangın : 199

İskele Polis Müdürlüğü : 371 23 33

İskele Sağlık Merkezi : 371 23 19