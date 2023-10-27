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İskele Çemberi-Lefkoşa arasında gidiş yönünde Pazar günü çalışma yapılacak

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Karayolları Dairesi 29 Ekim Pazar günü İskele Çemberi-Lefkoşa arasında gidiş yönünde çalışma yapılacağından trafik akışının İskele kent merkezinden Lefkoşa bağlantı yolu güzergahında yapılacağını duyurdu.
İskele Çemberi-Lefkoşa arasında gidiş yönünde Pazar günü çalışma yapılacak

Karayolları Dairesi 29 Ekim Pazar günü İskele Çemberi-Lefkoşa arasında gidiş yönünde çalışma yapılacağından trafik akışının İskele kent merkezinden Lefkoşa bağlantı yolu güzergahında yapılacağını duyurdu.

Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenen Karayolları Dairesi açıklaması şöyle: “Ercan-İskele Anayolu üzerinde bulunan İskele Çemberinden Lefkoşa’ ya gidiş yönünde 29 Ekim 2023 07:00-17:00 saatleri arasında orta gerilim elektrik kablosunun çekilmesi çalışmaları yapılacaktır. Konu yol güzergahında çalışma yapılacağı zaman zarfında trafik akışı İskele kent merkezinden Lefkoşa bağlantı yolu güzergahında yapılacaktır.

Sürücülerin, belirtilen yollarda yürütülecek çalışmalar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur”

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