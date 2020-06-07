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İskele-Kalecik'te Çin Seddi'ne karşıimza kampanyası başlattılar

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İskele-Kalecik'te Çin Seddi'ne karşıimza kampanyası başlattılar
İskele-Kalecik'te Çin Seddi'ne karşıimza kampanyası başlattılar

Gazetemiz detay’ın yayınları etkili oldu.İskele-Kalecik Bölgesinde ikamet eden Vatandaşklar. İskele-Kalecik Bölgesinde yapılması planlanan 14 Katlı Çin Seddine karşı İmza kamnpanyası başlattılar. Yapılması planlanan 4 Blok 14 Katlı inşaatlar denize 12 metre mesafede olması bölgede ikamet eden vatandaşların tepkisine neden oldu.Vatandaşlar şikayetlerini imza kampanyasıyla duyurmayı planlıyor.

Ne olmuştu?

 

SAHİLE 14 KAT İNŞAAT

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 14 katlı dört bina için girişim yapıldığı öğrenildi. Daha önce de yapılan girişimlere bölge halkı sert tepki göstermiş ve bunun üzerine inşaat projeleri ruhsatlandırılamamıştı.

DERE YATAĞINA KÖPRÜ İZNİ

Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete verildiği yönünde iddialara da var.

 

PROJE YENİDEN HORTLATILDI

15 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı öncesinde mevcut sahili iç edecek “Çin Setti”  projesine izin almak için bazı iş insanlarının girişimler yaptığı öğrenildi. Mevcut projelere yol yokken, denizden mesafesinin ise sadece 12 metre olduğu öğrenildi.

4 BLOK ve 14 KAT İNŞAAT!

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 14 katlı dört bina için girişim yapıldığı öğrenildi. Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete verildiği yönünde iddialara da var.15 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı öncesinde mevcut sahili iç edecek “Çin Setti”  projesine izin almak için bazı iş insanlarının girişimler yaptığı öğrenildi. Mevcut projelere yol yokken, denizden mesafesinin ise sadece 12 metre olduğu öğrenildi.

BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİLİ

15 Yıl önce ülkemize gelip ailesi ile birlikte yerleşen Birleşik Krallık vatandaşı GodFrey İskele Belediyesi’ne ve İçişleri Bakanlığı’na bölge sakinlerini temsilen ilgili proje hakkında mektuplar gönderdi.İskele Belediyesi’ne ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilen mektuplarda bölgedeki yapılaşma girişimlerine itiraz ediliyor ve kumsala kurulmaya çalışılan beton ormanına karşı olunduğu belirtiliyor. Gönderilen mektuplarda kanalizasyon ve ulaşım ile ilgili de ciddi problemlerin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

 

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