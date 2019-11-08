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İskele’de fare zehirleri muhtarlara teslim edildi

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İskele Belediyesi, farelerle mücadele kapsamında İskele ve 17 köy muhtarına, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılması için fare zehirlerini teslim etti.
İskele’de fare zehirleri muhtarlara teslim edildi

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, Ustabaşı Cengiz Er tarafından dağıtılan fare zehirlerini bağlı bulundukları muhtarlıklardan ücretsiz olarak temin edebilecek. 


Dağıtılan söz konusu zehrin sadece farelere etki ettiğini, farelerin dışında hiçbir canlıya zararının olmadığını belirten İskele Belediyesi’nden Ustabaşı Cengiz Er, fare zehirlerini kullanacak vatandaşların, tüm emniyet tedbirlerini alarak amacına uygun olarak kullanmaları ve özellikle çocukların erişemeyeceği yerlere konulması gerektiğini söyledi.   

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