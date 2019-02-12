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İŞKUR:Türkiye'de bir yılda 1,3 milyon kişi işsiz kaldı

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Türkiye İş Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kaldı. Buna göre toplam işsiz sayısı 3.8 milyona yükseldi.
İŞKUR:Türkiye'de bir yılda 1,3 milyon kişi işsiz kaldı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kalırken toplam işsiz sayısı 3.8 milyona yükseldi. İŞKUR verilerine göre son bir yılda işsizlik yüzde 54 arttı. Ocak 2019’da ise işsizler ordusuna 266 bin kişi daha katıldı Bu da işsizliğin sadece geçtiğimiz ay yüzde 7.6 arttığı anlamına geliyor.

SPM’nin yaptığı teknik hesaplamalara göre, Kasım 2018 dönemi işsizlik oranı ekim ayına göre 0.3 puan artarak yüzde 11.9’a çıkarak yüzde 12’ler seviyesini zorlayacak. SPM’nin tahminine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 14 seviyesine ulaşacak.

“İŞSİZLİK ARTIYOR, İSTİHDAM AZALIYOR”

iskur-acikladi-bir-yilda-13-milyon-kisi-issiz-kaldi-768x463.jpgSPM’nin hesaplamalarına göre, kasım döneminde işsizlik artarken istihdam oranı ise bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 47 seviyelerine düşecek. SPM hesaplamaları, sanayide çalışan işçi sayısının da 44 bin kişi birden azalarak 5 milyon 696 binden 5 milyon 652 bin kişi seviyesine ineceğini işaret ediyor.

Geçen eylül ayında işsizliğin yüzde 11.4, istihdam oranının yüzde 47.8 ve sanayide çalışan işçi sayısının da 5 milyon 699 bin kişi olduğu dikkate alındığında, SPM tahminleri geçen yılın eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 3 aylık dönemde işsizlikte artış, istihdam ve sanayide çalışan işçi sayısında ise belirgin bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

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