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İspanya’da köylüler, kırsal yaşamın ve ekonominin korunması için Madrid’e yürüdü

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İspanya'nın dört bir yanındaki köylerden çıkıp Madrid'e gelen binlerce kişi, kırsal yaşamın, çevrenin ve buralardaki ekonomik şartların korunması için gösteri düzenledi.
İspanya’da köylüler, kırsal yaşamın ve ekonominin korunması için Madrid’e yürüdü

“Kırsal Yaşama Acil Yardım” (SOS Rural) adlı platformun çağrısıyla ve 300’den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğiyle Madrid kent merkezinde organize edilen yürüyüşte, köylüler, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerden, nüfusu her geçen gün daha da azalan kırsal hayatın savunulmasını istedi.

Çiftçiler, hayvancılık sektörü çalışanları, nakliyeciler, avcılar gibi köylerdeki farklı iş kollarından gelen göstericiler, traktör ve kamyonetleri ile şehir merkezinde turladı.

Sol koalisyon hükümetinin çevre ve hayvan haklarıyla ilgili çıkardığı yasaların kırsal yaşamı tehlikeye attığını, buradaki üreticileri zarara soktuğunu savunan göstericiler, kuraklığa karşı alınan önlemlerin de yetersiz olduğunu ileri sürdü.

SOS Rural’ın sözcülerinden Daniel Ruiz, basına verdiği demeçte, “Hükümetin politikaları, bizi yıkıma götürüyor. Mantık dışı yasalar, ulusal tarım ve hayvancılık üretimini engelliyor ve üreticilerin hayatta kalmasını tehlikeye atıyor. Çıkarılan yasaların yüzde 85’i, Avrupa Birliği’nin diktesiyle yapılıyor. Böyle bir gidişat, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı artırmaktan başka bir işe yaramaz. Acil yardım istiyoruz” diye konuştu.

İspanya’da 28 Mayıs’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde gerçekleşen bu gösteriye katılan STK’ler, “Biz ne sağcı ne de solcuyuz. Gerek merkezi hükümet gerekse yerel yönetimlerin aldığı kararlar, sorunların çözümü için yeterli değil” açıklamasında bulunarak, eylemlerinin Hollanda, Almanya ve Fransa’daki çiftçilerden farklı olmadığını savundu.

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