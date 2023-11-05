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SON DAKİKAİsrail 30 gündür üç koldan saldırıyor: Yine mülteci kampını vurdu!

İsrail 30 gündür üç koldan saldırıyor: Yine mülteci kampını vurdu!

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Gazze’ye 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail, dünyanın ateşkes çağrısına kulak tıkayarak sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.
İsrail 30 gündür üç koldan saldırıyor: Yine mülteci kampını vurdu!

Gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez El-Megazi Mülteci Kampı'nı kampını vurdu. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. İşte dakika dakika bölgeden sıcak gelişmeler...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 30. gününde devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, gece boyunca ölüm ve ateş yağdıran İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı. Hastanelerin acil servisleri ağır yaralılarla dolu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.

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