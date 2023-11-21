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İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 62 gazeteciyi öldürdü

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6'sı kadın olmak üzere 62 gazeteciyi öldürdü.
İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 62 gazeteciyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimindeki El-Beric Mülteci Kampı ve kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura öldü.

Yaşanan bu son can kayıpları ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 6'sı kadın olmak üzere 62'ye yükseldi.

"Bu son video olacak"

Vefat etmeden önce muhabiri olduğu "Alghad" televizyon kanalına görüntülü bağlanarak gelişmeleri aktaran kadın gazeteci Ayat Haddura, "Bu son video olacak." demişti.

Haddura, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşgal güçleri, Beyt Lahiya'ya fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı. İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı; tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Allah'ım bizlere merhamet et."

İsrail'in saldırılarda daha önce de Dua Şeref, Selma Muhaymer, Selam Meyme ve İman el-Akıli isimli 4 kadın gazeteci hayatını kaybetmişti.

22 yaşında gazeteci doğum gününden birkaç gün önce öldürüldü

"Ayn Medya" foto muhabiri İbrahim Lafi ise henüz 22 yaşında İsrail saldırılarında yaşamını yitiren en genç gazetecilerden oldu.

Lafi'nin 22 yaşına gireceği doğum gününden birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 3 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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