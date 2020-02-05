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İsrail, Gazze’de askeri noktalara saldırdı

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İsrail, Gazze’de askeri noktalara saldırdı
İsrail, Gazze’de askeri noktalara saldırdı

İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor. Hamas’a ait askeri noktalara düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin güneyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait noktalara saldırı düzenledi.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze’den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

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