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İsrail, Gazze'de hava saldırılarına günlük 4 saat ara vermeyi kabul etti

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, sivillerin güneye geçişine izin vermek için İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hava saldırılarına günde 4 saatlik 'ara' vermeyi kabul ettiği bildirildi.
İsrail, Gazze'de hava saldırılarına günlük 4 saat ara vermeyi kabul etti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in, sivillerin kaçışına izin vermek için Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara günde 4 saatlik 'insani mola' vermeyi kabul ettiği" bildirildi. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "insani yardım molası"nın perşembe günü ilan edileceğini ve İsraillilerin dört saatlik aralığı en az üç saat önceden duyurmayı taahhüt ettiklerini söyledi.

Hava saldırılarında ilk aranın bugün verileceği kaydedildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes sağlanmasının "mümkün olmadığını" söyledi.

Başkan Biden, Gazze'de ateşkes şansının ne olduğu yönündeki bir soruya, "Hiç yok. Hiç şansımız yok" diye cevap verdi.

Ayrıca Biden, rehine müzakereleri sırasında İsraillilerden Gazze'deki çatışmalara 'üç günden daha uzun bir süre' ara vermelerini istediğini sözlerine ekledi.

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