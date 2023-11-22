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SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

İsrail ile Hamas anlaştı: Rehine takası ve geçici ateşkesin koşulları neler?

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada 50 kadın ve çocuğun aşamalı şekilde dört gün içinde serbest bırakılacağı ve bu süre zarfında çatışmalara ara verileceği belirtildi.
İsrail ile Hamas anlaştı: Rehine takası ve geçici ateşkesin koşulları neler?

İsrail hükümeti ve Hamas, İsrail'de tutuklu bulunan 150 Filistinliye karşılık Gazze'de tutulan 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve kuşatma altındaki bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi için çatışmalara dört gün ara verilmesi konusunda anlaştı.

Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda 200'den fazla kişiyi rehin aldığı düşünülüyor. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada 50 kadın ve çocuğun aşamalı şekilde dört gün içinde serbest bırakılacağı ve bu süre zarfında çatışmalara ara verileceği belirtildi.

Serbest bırakılan her 10 rehine için çatışmalara verilen aranın bir gün daha uzatılacağı belirtildi. 

"İsrail hükümeti tüm rehinelerin evlerine dönmesi konusunda kararlı. Bu gece, bu hedefe ulaşmanın ilk aşaması olarak önerilen anlaşmayı onayladı" denildi.

Toplantı öncesinde ateşkesin savaşın sona ermesi anlamına gelmediğini söyleyen Netanyahu savaş halinde olduklarını ve hedeflerine varana kadar savaş halinde olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başbakan bu hedefleri "Hamas'ı yok etmek, tüm rehineleri geri almak ve Gazze'deki hiçbir varlığın İsrail'i tehdit edememesini sağlamak" olarak özetledi.

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