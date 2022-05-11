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İsrail ordusu Al Jazeera gazetecisini öldürdü

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Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera adına çalışan Shireen Ebu Akleh'in İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.
İsrail ordusu Al Jazeera gazetecisini öldürdü

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera’nin muhabiri Shireen Ebu Akleh’in Batı Şeria’da yaşanan çatışmada İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Açıklamayı Filistin Sağlık Bakanlığı yaptı. Al Jazeera da Akleh’in haber yaparken öldüğünü doğruladı.

Yaşanan olayla ilgili olarak Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Katar, “Devlet destekli İsrail terörü”nün bitmesi çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Yair Lapid, gazetecinin ölümünün üzücü olduğunu söylerken, Filistin yönetimiyle ortak soruşturma başlatılması teklifinde de bulundu.

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