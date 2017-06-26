 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 139,944
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

İsrail, Suriye’yi yine vurdu

» »
İsrail, Suriye’yi yine vurdu
Önceki gün tansiyonun yükseliği Golan Tepeleri'nde bugün de sıcak saatler yaşandı. Suriye tarafından İsrail'e düşen roketlerin ardından İsrail ordusu Esad'ın noktalarını vurdu.

Önceki gün Golan Tepeleri’ne düşen rokete yanıt vererek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın tanklarına hava saldırısı düzenleyen İsrail, bugün tekrar Suriye noktalarını vurdu.

Sınırın Suriye tarafından Golan Tepeleri’nin kuzeyine düşen roketlere cevap olarak bir operasyon düzenleyen İsrail, Şam rejimine ait bazı noktaları vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “İki topçu birliğinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat yüklü bir kamyonu vurduk” ifadesi yer aldı.

Suriye’de yaşanan savaşı uzaktan izleyen İsrail, herhangi bir saldırı ve tehdit hissetmesi durumunda Suriye’deki iç savaşa müdahale ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yemen'de Marib'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 12 Husi militan öldü24 Haziran 2017 Cumartesi 09:42
  • DEAŞ'ın elebaşılarından El Ravi'nin öldürüldüğü iddiası24 Haziran 2017 Cumartesi 09:38
  • Pakistan'da çifte bombalı saldırı... En az 25 ölü...24 Haziran 2017 Cumartesi 09:09
  • Danimarka Afganistan'a asker gönderme kararını askıya aldı23 Haziran 2017 Cuma 09:59
  • "Musul birkaç gün içinde IŞİD’ten kurtarılacak"23 Haziran 2017 Cuma 09:55
  • DEAŞ, Musul'daki tarihi camiyi yok etti22 Haziran 2017 Perşembe 13:40
  • UNICEF'ten Irak raporu: "gidilecek bir yer kalmadı"22 Haziran 2017 Perşembe 09:54
  • İdlib'de bombalı saldırı: 7 ölü22 Haziran 2017 Perşembe 09:49
  • Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 205'e yükseldi22 Haziran 2017 Perşembe 09:48
  • BM'den Suriyelilere 20 tır yardım22 Haziran 2017 Perşembe 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti