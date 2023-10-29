İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çekti

İsrail Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sert sözlerle eleştirmesi sonrası cumartesi günü Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "iki ülke ilişkilerini yeniden değerlendirmek" amacıyla Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdığını duyurdu.

Eli Cohen sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye'den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim" dedi.

İsrail'in İstanbul başkonsolosluğundan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da yurt dışında giderek artan "terörist tehditler" gerekçe gösterilerek İsrail vatandaşlarından kendi güvenlikleri için Türkiye'yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunulmuştu.

Gazze Şeridi'nde el-Ehli Hastanesi'ne düzenlenen ve Arap dünyasında kınama ve gösteri dalgasına yol açan roket saldırısının ardından salı akşamı İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara'da büyükelçilik önünde gösteriler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İsrail'e yönelik eleştiri dozunu artırarak İsrail'i 'bir örgüt gibi davranmakla' suçlamıştı.

İsrail ile Türkiye ilişkileri son dönemde normalleşme emareleri gösteriyordu. İki ülke karşılıklı büyükelçilerini atama kararı almış ve Erdoğan'ın İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için bulundukları New York'ta uzun yıllar sonra bir araya gelmişti.