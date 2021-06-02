İsrail'de İşçi Partisi'nin eski lideri Isaac Herzog cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, büyük ölçüde sembolik olan bu görevi 9 Temmuz'da devralacak.

Yeni koalisyon hükümetinde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun devre dışı kalıp kalmayacağına kilitlenen İsrail'de, büyük ölçüde sembolik bir görev üstelenen cumhurbaşkanı da değişti. İsrail parlamentosu Knesset, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuevn Rivlin'in yerine Isaac Herzog'u seçti.

BABASI DA CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

Yahudi Ajansı'nın başkanı, İşçi Partisi'nin eski lideri ve ülkenin altıncı cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu olan Herzog, bir eğitimci ve iki oğlunu savaşta kaybetmiş bir isim olan rakibi Miriam Peretz'i, Knesset'de yapılan oylamada 87'ye 26 oyla yenilgiye uğrattı.

GÖREVLERİ SEMBOLİK

İsrail'de cumhurbaşkanı yedi yıllığına seçiliyor. Cumhurbaşkanı, geniş kapsamlı yetkilere sahip olan başbakanın aksine büyük ölçüde sembolik bir görece sahip.

Parlamentoya ilk olarak 2003'te seçilen Herzog, İşçi Partisi liderliğinin yanı sıra koalisyon hükümetlerinde bazı bakanlık görevlerini üstlenmişti. Son olarak, dünya çapındaki Yahudileri İsrail'e göçe teşvik etmeyi hedefleyen Yahudi Ajansı'nın başkanlığını yapıyordu.

'SON DÖNEMDE AÇILAN YARALARLA İLGİLENMELİYİZ'

Herzog cumhurbaşkanlığını kabul ettiği konuşmasında, "Toplumumuzda son dönemde açılan yaralarla ilgilenmek zaruri. İsrail'in uluslararası itibarını ve uluslar ailesindeki adını savunmalı, anti-semitizm ve İsrail nefretiyle savaşmalı, demokrasimizin temellerini muhafaza etmeliyiz" dedi.