  • BIST 93.038
  • Altın 249,278
  • Dolar 6,4475
  • Euro 7,5068
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İsrail'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı

»
İsrail, 'terör gruplarının niyet ve yapılarını' neden göstererek vatandaşlarına eylül ayı süresince Türkiye'ye gitmeme çağrısında bulundu.
İsrail'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısı

Diken'in Times of İsrael'den aktardığı habere göre, açıklama İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Terörle Mücadele Bürosu'ndan geldi.

Söz konusu uyarı, Yahudi yeni yılının başlangıcı olan önümüzdeki pazar başlayıp 30 Eylül'e kadar sürecek dini bayram tatili için yapıldı.

Uyarıda "Türkiye'de terör gruplarının niyeti ve yapıları göz önünde tutulduğunda bu durumun İsrail vatandaşları için potansiyel bir tehdit oluşturduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu açıklamanın mevcut koşulların bir yansıması olduğu, yeni bir seyahat uyarısı olarak algılanmaması gerektiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gomis'e 'maymun' diyen Twitter fenomeni Hakan Hepcan beraat etti06 Eylül 2018 Perşembe 14:11
  • 14 yaşındaki çocuk evlenmekten son anda kurtarıldı06 Eylül 2018 Perşembe 13:25
  • TBMM resepsiyonunda şarbon korkusu06 Eylül 2018 Perşembe 12:56
  • Evlere sosyal medya baskınları: Çok sayıda gözaltı06 Eylül 2018 Perşembe 12:17
  • Elazığ'da Suriyelileri darbedip işyerlerini yıktılar06 Eylül 2018 Perşembe 12:02
  • İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak06 Eylül 2018 Perşembe 11:36
  • Türkiye'den göç yüzde 42 arttı06 Eylül 2018 Perşembe 09:41
  • "Zafer Bayramı resepsiyonundaki menüyü CHP hazırlasaydı..."06 Eylül 2018 Perşembe 09:04
  • Mini pogromlar ve münferit linçler arasında 6-7 Eylül06 Eylül 2018 Perşembe 08:59
  • Kriz emekçiyi vurdu; Toplu işten çıkarmalar başladı!06 Eylül 2018 Perşembe 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti