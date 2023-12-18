İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları ve Gazze'de her gün artan sivil ölümlerinin karşısında "sürdürülebilir" ateşkese yönelik uluslararası baskı artıyor.

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları ve Gazze'de her gün artan sivil ölümlerinin karşısında "sürdürülebilir" ateşkese yönelik uluslararası baskı artıyor.

Hamas'ın saldırıda bulunduğu 7 Ekim'den bu yana İsrail'in "kendini savunma hakkını" destekleyen İngiltere, Almanya ve Fransa geçtiğimiz günlerde Gazze'de "sürdürülebilir" ateşkes çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz Sunday Times gazetesi için yazdıkları ortak makalede "çok fazla sivilin öldürüldüğünü belirterek, "Amacımız sadece bugün çatışmaların sona ermesi olamaz. Günler, yıllar, nesiller boyu sürecek bir barış olmalı" dedi.

İngiltere hükümetinin tutumunu açıklamaya çalışan Cameron, "Şu anda tam kapsamlı ve acil bir ateşkes çağrısında bulunmanın ve bunun bir şekilde kalıcı olmasını ummanın ileriye dönük bir yol olduğuna inanmıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Hamas roket atmayı bırakacak mı? Rehineleri serbest bırakır mı? Kanlı ideolojisi değişecek mi? Sürdürülemez bir ateşkes, hızla daha fazla şiddete yol açarak, barış için gereken güvenin sağlanmasını zorlaştıracaktır."

Acil ateşkesin yerine İngiltere ve Almanya bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak ve daha fazla rehineyi kurtarmak için çatışmalara insani ara verilmesi için baskı yapıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Desteklediğimiz şeyin sürdürülebilir bir ateşkes olduğu konusunda tutarlıyız. Hamas'ın İsrail'e roket fırlatmayı durdurması ve tüm rehineleri serbest bırakması gerekiyor" demişti.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Pazar günü Daily Telegraph gazetesi için hazırladığı yazıda İsrail'in Gazze'de uyguladığı taktiklerin çatışmayı 50 yıl daha körükleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Wallace, Hamas ile ateşkes yapılması için çağrıda bulunmadığını ancak İsrail'in Gazze'deki "kaba ve ayrım gözetmeyen saldırı yöntemini" durdurması gerektiğini söyledi.

İsrail'in bölgedeki operasyonu için yasal dayanağını zayıflatma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Wallace, "Eğer [Binyamin Netanyahu] bir öldürme hıncının sorunu düzelteceğini düşünüyorsa o zaman çok yanılıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Gazze'deki durumdan derin endişe duyduğunu ve "çok fazla sivilin öldürüldüğünü" belirtti.

Pazar günü İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüşmek için Tel Aviv'e giden Colonna, "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise geçtiğimiz günlerde dile getirdiği mesajı yineleyerek ateşkesin bir hata olacağını söyledi ve bunu Hamas'a bir hediye olarak niteledi.

Cohen, Fransa'nın bölgedeki gerilimin tırmanmasını önleyici rol oynayabileceğini söyledi ve İsrail'in Lübnan ile olan kuzey sınırında "yeni bir cephe açma niyetinde olmadığını," ancak vatandaşlarını korumak için "ne gerekiyorsa" yapacağını belirtti.

ABD de İsrail'i eleştirdi

Bölgede acil bir ateşkes talep edilmese de İsrail'in saldırı yöntemlerini eleştirmeleri özellikle İngiltere ve Almanya hükümetlerinin tonunda değişikliğe işaret ediyor.

Fransa geçen hafta başında Gazze'de acil insani ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler (BM) önergesini destekleyen 153 ülkenin arasında bulunurken İngiltere ve Almanya çekimser oy kullanan 23 ülke arasındaydı.

Bugün de BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Hamas'tan Gazze'ye kara, deniz ve hava yollarından yardım girişine izin vermelerini talep eden bir öneriyi oylaması bekleniyor.

İsrail'in ana müttefiki ABD de geçtiğimiz günlerde Netanyahu yönetiminin sivil kayıpları azaltmadaki başarısızlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi "ayrım gözetmeksizin bombalaması" nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını söyledi.

Hükümetine yönelik baskıyı savuşturman isteyen Netanyahu ise "Askeri baskı hem rehinelerin iadesi hem de zafer için gerekli. Askeri baskı olmadan elimizde hiçbir şey yok" dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısı 18 bin 700'e yükseldi; 50 binden fazla kişi de yaralandı.