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İsrail'in Gazze saldırılarında 26 bini aşkın masum Filistinli öldürüldü

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 114. güne girildi. 26 bini aşkın masum Filistinli, İsrail katliamında hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze saldırılarında 26 bini aşkın masum Filistinli öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 114. güne girildi. 26 bini aşkın masum Filistinli, İsrail katliamında hayatını kaybetti. İsrail ordusu, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alıyor. Hastane ve eğitim kurumlarını hedef alan İsrail, sivil altyapıyı da bomba yağmuruna tutuyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Selmi ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Bombalanan evin enkazında hala çıkarılmayı bekleyenler olduğu ifade edildi.

İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki evleri bombalaması sonucu ölen ve yaralanan Filistinliler kentteki Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ne ve kentin batı bölgelerine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldürdü ve yaraladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri de gece boyu havadan ve karadan bombaladı; saldırılar nedeniyle yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kişiler olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgali

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 257 Filistinli öldürüldü, 64 bin 797 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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