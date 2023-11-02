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İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı

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Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırında yaşanan çatışmalar, bölge halkının uzun zamandır beklediği zeytin hasadına engel oluyor.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı

Lübnan’da bir kültürü ve yaşam biçimini temsil eden zeytin ağacı, 1978-2000 yıllarında İsrail işgaline maruz kalan ülkenin güneyinde "direnişin sembolü" kabul ediliyor.

İsrail, başta Hizbullah olmak üzere birçok silahlı grupla çatıştıktan sonra 2000’de Lübnan’ın güneyinden çekildi. Ancak, Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri ve Gacer köyü hâlâ İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından dikkatlerin çevrildiği noktalardan biri yine Lübnan-İsrail sınırı oldu.

Sınır bölgesi 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Yaklaşık 100 kilometrelik Lübnan-İsrail sınır hattında zaman zaman meydana gelen çatışmalar, çiftçilerin ve bölge sakinlerinin tarım arazilerine ulaşmasına engel teşkil ediyor.

İsrail'in saldırılarında 40 bin zeytin ağacı yandı

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, "İlk belirlemelere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı." dedi.

Hasan, "İsrail'in özellikle uluslararası yasaklı fosfor bombaları kullanması sonucu binlerce hektar tarım ve orman arazisi yakıldı." diye konuştu.

Bu durumun ülkenin güneyindeki zeytin ve zeytinyağı üretim sezonunu olumsuz etkilediğini söyleyen Hasan, özellikle çok sayıda çiftçinin saldırılar nedeniyle mahsulünü toplamak üzere arazilerine ulaşamadığına ve hasat için hayatlarını tehlikeye atmaları gerektiğine işaret etti.

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