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SON DAKİKAİsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

İsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

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İsrailliler Hamas'ın kaçırdığı rehinelerin serbest bırakılması için yeterince çaba göstermediği için Netanyahu hükümetini protesto etti. Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında ölenlerin sayısı 27 bini geçti.
İsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

Hamas'ın 7 Ekim’de İsrail'e düzenlediği saldırılarda kaçırdığı İsrailliler için hafta sonunda düzenlenen protesto gösterilerinde İsrail hükümetine daha fazla çaba göstermesi için çağrılar yükseldi. Tel Aviv'de kaçırılan 130 kişinin rehin tutulduğu süreye atıfla "120 gün yerin altında" sloganı ile düzenlenen protestolara kaçırılan rehinelerin aileleri de katıldı.

Haaretz gazetesi kaçırılan bir rehinenin yeğeni olan 15 yaşındaki bir gencin sözlerine şu şekilde yer verdi: "Başbakan Bibi (Benyamin Netanyahu) Netanyahu lütfen neye mal olursa olsun onları eve getir!"

Netanyahu eleştirilerin hedefinde

Tel Aviv'deki başka bir gösteride ise katılımcılar Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısı yaparken erken seçim talebinde bulundular. Protestocular Netanyahu'yu kendi siyasi bekası için rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ikinci plana atmakla suçladı. Kudüs kentinde de yaklaşık bin kişi rehinelerin serbest bırakılması için toplandı. Cumartesi günü Hayfa, Berşeva ve Netanyahu'nun Kayserya'daki villasının önünde gösteriler düzenlendi.

Koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı dinci partilerin liderleri de Netanyahu'yu Hamas'a taviz vermesi halinde koalisyonu dağıtmakla tehdit ediyor.

Öte yandan ABD, Mısır ve Katar tarafından İsrail ve Hamas arasında yeni bir rehine anlaşması yapılması için girişimlerin devam ettiği bildiriliyor. Daha uzun bir ateşkes karşılığında rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılması yönünde bir anlaşmayı İsrail tarafının kabul ettiği ancak Hamas tarafından onay beklendiği belirtiliyor.

27 binden fazla Filistinli öldürüldü

Hamas tarafından kontrol edilen Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 7 Ekim'den bu yana 27 bin 238 Filistinlinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü ve 66 bin 452 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bu veriler bağımsız olarak teyit edilememekle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer gözlemciler tarafından güvenilir bulunuyor.

Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında bin 200 İsrailli yaşamını yitirmiş, Hamas 250 İsrailliyi de kaçırmıştı.

İsrail saldırılarına devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusunun Cumartesi günü Han Yunus'ta Hamas militanlarını öldürdüğü bildirildi. İsrail askerlerinin Han Yunus Tugayları komutanı tarafından kullanılan bir tesise düzenledikleri operasyonda mühimmat, askeri ve teknik teçhizat buldukları açıklandı.

İsrail deniz kuvvetlerinin de kara kuvvetlerine destek olarak Hamas hedeflerine yönelik saldırı düzenlediği aktarıldı.

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