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İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı intihar girişiminde bulundu

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İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı intihar girişiminde bulundu
İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı intihar girişiminde bulundu

İstanbul Adliyesi Çocuk Bürosu'nda görevli savcı G. C., intihar girişiminde bulundu. 

G.C'nin intihar girişiminden önce bir arkadaşına "Kendimi iyi hissetmiyorum" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. G.C'nin HSK kararnamesiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne görevlendirildiği öğrenilirken, bu durumdan etkilendiğini arkadaşlarına söylediği belirtildi. 

BAŞSAVCI VEKİLİNDEN AÇIKLAMA 

Başsavcı vekili Zafer Koç olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölge adliye mahkemesine tayin oldu. Kendisine ulaşamadık. Rahatsızlanmış hastaneye gitmiş. Genel durumu gayet iyi. Midesinde bir problem oluşmuş. Tedbiren müşahade altında. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. Savcımız kıymetli. Taksi ile Feriköy Mezarlığı'na gitmiş. Orada bulundu. Tayinin çıkması rutin bir süreç. Kendisi şu an yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.  

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