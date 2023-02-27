İstanbul için seyahat uyarısı yapan ABD’den yeni açıklama

İstanbul'a yönelik olası bir saldırı uyarısında bulunan ABD Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

ABD Büyükelçiliği, İstanbul'a yönelik geçen ay gündem olan saldırı uyarısıyla ilgili olarak resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

ABD dahil bazı ülkelerin geçen ay İstanbul'a yönelik saldırı uyarıları Türkiye ile Batı ülkeleri arasında gerilime yol açmıştı. ABD, Almanya, Fransa ve İtalya'nın Ankara'daki büyükelçilikleri vatandaşlarına uyarıda bulunarak İstanbul'da olası bir saldırı meydana gelebileceğini duyurmuştu.

Bazı ülkeler de İstanbul'daki başkonsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatmıştı.

Bu duruma tepki gösteren Türkiye, diplomatik temsilciliklerini kapatan 9 ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz” demişti.

ABD Büyükelçiliği, bugün resmi Twitter hesabından yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata'da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür & saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye'yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor.

Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz. Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden #Türkiye'nin yanında yer alıyor ve Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye'nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz.”