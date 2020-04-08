İstanbul Tabip Odası: Covid-19'lu hekim, sağlık çalışanı sayısı çoktan bini geçti

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, sahadan aldıkları bilgilere göre İstanbul'da yeni tip Koronavirüs'ten enfekte olan sağlık çalışanı ve hekim sayısının bini geçtiğini açıkladı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, sahadan aldıkları bilgilere göre İstanbul'da yeni tip Koronavirüs'ten enfekte olan sağlık çalışanı ve hekim sayısının bini geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada tüm ülkedeki enfekte sağlık çalışanı sayısının 601 olduğunu söylemişti.

Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın ayrıntılı verileri kamuoyu ile paylaşmamasını eleştirilirken, "Pandemiye karşı yersiz, yanlış, hatalı politikalarınızın, başarısızlığınız apaçık ortadayken 'başarı hikayesi yazma' çabalarınızın kurbanı olmak istemiyoruz! Hayatlarımız politikalarınızdan değerlidir!" ifadesine yer verildi.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 pandemisi ne yazık ki yüzlerce insanımızı hayattan kopararak devam ediyor.

"Baştan beri ısrarla talep etmemize rağmen Sağlık Bakanlığı pandemiyle ilgili ayrıntılı verileri kamuoyuyla paylaşmamakta ısrar ediyor. Türkiye'deki vakaların yüzde 56'sının İstanbul'da olduğunu, İstanbul'un göz göre göre nasıl vahim bir duruma sürüklendiğini ancak 1 Nisan tarihinde öğrenebildik.

"Bakanlık yalnızca 'pozitif' vakaları açıklıyor"

"Dünya ve Türkiye tıbbı bu süreçte Covid-19 teşhis ve tedavisinde sadece PCR testine dayanarak karar verilemeyeceğini çoktan öğrendi. Oysa Sağlık Bakanlığı sadece, hala daha yeterli sayıda yapılmayan PCR testlerinde pozitif çıkan vakalarla ilgili rakamları açıklıyor. Yapılan açıklamalarda toplam test, vaka, vefat, yoğun bakımda yatan hasta, entübe hasta sayıları verilirken hastanelerde Covid-19 teşhisiyle tedavi edilen hasta sayıları bile açıklanmıyor. Bu arada test yapıl(a)madan ya da test sonucu pozitif gelmeden hayatını kaybeden hastalara istatistiklerde yer verilmiyor. (Oysa Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 pandemisi sırasında ölüm kayıtları için "U07.1: COVID-19, virüs tanımlanmış (laboratuvar testi (PCR) ile kesinleştirilmiş olgular") ve "U07.2: COVID-19, virüs tanımlanmamış" şeklinde iki farklı uluslararası kod önermektedir.)

"Netice itibarıyla, Covid-19 vaka ve vefat sayılarını olduğundan çok daha düşük gösteren bu yaklaşıma karşı İstanbul Tabip Odası olarak sahadan topladığımız verilerle gerçek tabloyu raporlaştırıyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

"Covid-19 vakalarının yüzde 80'inin hastalığı semptomsuz olarak ya da ayakta geçirdiğini, ancak yüzde 20'sinin hastaneye yatırıldığını dünya ve ülke deneyimlerimizden biliyoruz.

"Bilgiler, sadece İstanbul'da Covid-19'lu sağlık çalışanı sayısının bini geçtiğini gösteriyor"

"İstanbul'da Covid-19 teşhisiyle hastanelerde takip ve tedavi edilen hastaların sayısı çoktan binleri geçti. (İstanbul'da 45 gün içinde iki hastanenin yapılacağının açıklanması da durumun vahametini gösteriyor.) Hastanelerimiz Covid-19'lu hastalarla dolup taşıyor, artık aynı odada iki hasta birlikte yatırılmak zorunda kalınıyor. İstanbul'da eskiden bu yana çok sıkıntılı olan yoğun bakım yataklarıyla ilgili sıkıntı da hızla kendini gösteriyor.

"Öte yandan Sağlık Bakanı 1 Nisan 2020 tarihindeki basın toplantısında Türkiye'de Covid-19'lu sağlık çalışanı sayısını 601 olarak açıkladı. (Sonraki açıklamalarında yeni bilgiye yer vermedi.) Oysa bizim sahadan topladığımız bilgiler sadece İstanbul'daki Covid-19'lu hekim, sağlık çalışanı sayısının çoktan 1.000'i geçtiğini gösteriyor.

"Kurban olmak istemiyoruz"

"Daha önceki raporlarımızda açıkladığımız gibi, Covid-19 pandemisi göz göre göre gelmesine rağmen maske, önlük, eldiven gibi gerekli kişisel koruyucu malzemelerin bile yerinde ve yeterli miktarda temin edilmemesi, triyaj uygulamasının birçok sağlık kurumunda yapılmaması, sağlık çalışanlarının sağlığını koruyucu tedbirlerin -başta düzenli test yapılması olmak üzere- alınmaması; kısacası İstanbul'daki sağlık kurumlarında gerekli hazırlığın zamanında yapılmamış olmasının bedelini ne yazık ki hekimler, sağlık çalışanları ödüyor. Salgınlara karşı mücadelede en önemli faktörün hızlı davranmak olduğu bilindiği halde Sağlık Bakanlığı yöneticilerinin yapılması gerekenleri haftalarca gecikmeyle yapmaları ise tabloyu kurtarmıyor.

"Pandemiye karşı yersiz, yanlış, hatalı politikalarınızın, başarısızlığınız apaçık ortadayken 'başarı hikayesi yazma' çabalarınızın kurbanı olmak istemiyoruz!

"Hayatlarımız politikalarınızdan değerlidir!"