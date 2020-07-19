İstanbul Tabip Odası: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocukları için bağış kampanyamız engellenmeye çalışılıyor”

İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, 19 Nisan 2020’de koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Dr. Yavuz Kalaycı, evli ve iki küçük kız çocuğunun babasıydı. Dr. Yavuz Kalaycı’nın hayatını kaybetmeden önceki son mesajı, “Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız, değil mi?” oldu.

İTO 22 Nisan’da, Dr. Yavuz Kalaycı’nın ailesi için bağış kampanyası açmak üzere gerekli müracaatı yapacaklarını açıkladı. İTO Yönetim Kurulu 28 Nisan’da Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitim ve öğretim masrafları ile sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere üç ay süreli bir bağış kampanyası açılmasına karar verildi. “Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” ismiyle başlatılan kampanya için banka hesapları açıldı. Büyük ilgi gören kampanyanın ilk gününde 160 bin lira para toplandı.

İTO, kampanya sürecinde beklemedikleri bir durumla karşılaştıklarını web sitesinden duyurdu. İTO’nun açıklamasına göre, 17 Temmuz’da İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden bir görevli İTO’yu arayarak bağış kampanyasının İstanbul Valiliği tarafından durdurulduğunu söyledi. İTO, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul Valiliği tarafından tarafımıza yapılmış yazılı bir bildirim olmadığını, bağış kampanyamızın devam ettiğini, kampanyanın durdurulduğuna dair yazılı bir bildirim olması durumunda da gerekli hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz.

Koronavirüs nedeniyle sadece İstanbul’da on dört meslektaşımızı kaybettiğimiz, mesleki dayanışmanın fevkalade önemli olduğu bu dönemde bağış kampanyamıza daha ilk günden büyük ilgi göstererek destek olan bütün meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İstanbul Valiliği’ne soruyoruz:

Koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybeden bir hekimin geride kalan çocuklarıyla ilgili, gerekli bütün belgelerin hazırlanıp, başvurusu yapılıp, gerekli izin alınarak başlatılan ‘Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet’ bağış kampanyasını niçin engellemeye çalışıyorsunuz?

Bütün hekimlerin ve vatandaşların vicdanlarında büyük tepkiye yol açmaya mahkûm bu engelleme girişiminden derhal vazgeçiniz.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz”.