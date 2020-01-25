İstanbul’da cenazeler karıştı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ordu’nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı 81 yaşındaki Ali Çalışkan’ın cenazesi, dün memleketi Ordu’ya gönderildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cenaze hizmetleri birimine getirilen Çalışkan’ın cenazesi, kontrol amacıyla aileye gösterildi. Cenazeyi kontrol eden aile, Çalışkan’a ait olmadığını gördü.

Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasıyla, İstanbul’da aynı hastanede tedavi gören Edirne’nin Keşan ilçesine kayıtlı Mehmet Nurad isimli kişinin cenazesinin, Ali Çalışkan’ın cenazesiyle karıştırılarak yanlışlıkla Ordu’ya gönderildiği tespit edildi.

Durumun fark edilmesi üzerine Ordu’daki cenaze, ekipler tarafından geri gönderilirken, Çalışkan’ın cenazesi de dün gece saatlerinde İstanbul’dan memleketi Ordu’ya getirilip Altınordu Cenaze Hizmetleri Birimi’ne teslim edildi.

‘Transfer edilirken karışmış’

Ali Çalışkan’ın torunu Kerem Özbekli, cenazelerin İstanbul’da başka bir araca aktarılırken karıştığını söyledi. Ordu’ya geldiklerinde şok yaşadıklarını belirten Özbekli, şöyle konuştu: “Vefat eden kişi benim annemin babası oluyor. Cenazeler karışmış. Zaten bir şoktaydık, ikinci bir şoka girdik. Nasıl bir tarif olur, ne denir bilemiyorum. Cenazeler İstanbul’da karışıyor. Farklı bir araçtan başka bir araca aktarma yaparken olay yaşanıyor. Yaklaşık 25 kişi geliyoruz ve halen buradayız iki gündür. Cenazenin bizim olmadığını burada teşhiste öğrendik.”

‘Hukuki mücadele başlatacağız’

Cenazenin defnedilmesinin ardından hukuki yollara başvuracaklarını belirten Özbekli, sözlerine şöyle devam etti: “Cenazelerin karıştığı diğer ailelerle bir görüşme sağlamadık. Fakat onlar da mağdurmuş. İstanbul’dan arayan arkadaşlarımız bunları söyledi. Cenazemizi defin ettikten sonra hukuki bir mücadele başlatmayı düşünüyoruz.”