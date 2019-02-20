İstanbul'da deniz trafiği tamamen durdu, kara ve havada aksamalar yaşanıyor

Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
Yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda uçak seferleri de gecikmeli olarak yapılıyor.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sis nedeniyle aksayan seferlere ilişkin, "Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir" dedi.
AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım da Adalar'daki programını yoğun sis nedeniyle iptal olan sefer nedeniyle gerçekleştiremedi.
Gece saatlerinde Boğaz üzerine çökmeye başlayan sis bulutu Anadolu Ajansı fotoğrafçısı Şebnem Coşkun tarafından görüntülendi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.