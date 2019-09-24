İstanbul'da deprem!

İstanbul'da saat 10.30'da da Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11:00 sıralarında ise yine Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin Silivri açıklarında meydana geldiğini ve saat 11.00'da gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD ise depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
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