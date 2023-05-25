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İstanbul’da ‘Domuz bağı’ yöntemiyle cinayet

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Esenler’de bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri, kişinin domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğünü tespit etti.
İstanbul’da ‘Domuz bağı’ yöntemiyle cinayet

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu ve domuz bağı ile bağlandığını tespit etti.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Yangının Khan'a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü.

Khan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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