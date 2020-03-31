İstanbul'da Karantinadan çıkış çilesi: Test yapmadan bıraktılar, Metro Turizm iki katı fiyatla bilet sattı

İstanbul'daki yurtlarda karantinada tutulan yurttaşların bir kısmı bugün karantina süreci bitimi dolayısıyla yurtlardan tahliye edildi. Hiçbir test yapılmadan servislerle Metro Turizm'in Samandıra'daki tesisine götüren yurttaşlaradan iki katı fiyat alındı.

Yurt dışından gelen vatandaşlardan karantina süreci biten bir grup bugün İstanbul'da kaldıkları yurtlardan tahliye edildi ancak bu süreç de skandallara sahne oldu.

Karantinadan çıkarılan yüzlerce kişi bugün saat 17.00 itibariyle kaldıkları yurtlardan toplu olarak otobüslerle Metro Turizm'in Samandıra'daki tesislerine götürüldü.

Ancak burada da hiçbir planlama olmayınca yüzlerce yurttaş bilet kuyruğuna girmek zorunda kaldı.

175 TL'YE ANKARA, 250 TL'YE İZMİR

soL'a konuşan bir yurttaş, "Hiçbir muhatap olmadan kritik salgın sürecinde birbirimize yakın uzun süre bekletildik. Sonra dışarda yüzlerce insan otobüs saatimizi bekledik. Üstelik herkesten iki katı bilet ücreti aldılar. Ayrıca bir yolcu parası çıkışmadığı için ona muavin koltuğunu sattılar. Biz yurtdışından gelirken de uçak için 150 avroya konsolosluk bilet kestirmişti, THY ile anlaşma yaptıklarını söylemişlerdi. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya gidiş için 175 TL, İzmir için 250 TL'ye bilet sattılar" diye konuştu.

TEST YAPMADAN, MASKESİZ BIRAKTILAR

Öte yandan karantinadan çıkarılan yurttaşlara hiçbir test yapılmadığı da öğrenildi.

Bir görevliye çıkışta maske ve eldiven verip vermeyeceklerini soran yurttaşa görevli tarafından "bize bile yeterli gelmiyor" yanıtı verildiği öğrenildi.