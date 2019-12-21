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İşte 2019'un en kötü şifreleri

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Siber güvenlik uzmanları 2019 yılında da kullanılan en kötü şifrelerin listesini açıkladı. "123456"parolası, son beş yıldır olduğu gibi "en kötü parola" olma unvanını kimseye kaptırmadı.
İşte 2019'un en kötü şifreleri

Son yapılan araştırma şifre kullanımında sınıfta kaldığımızı gösteriyor. Her yıl yapılan uyarılara rağmen insanlar hala şifrelerine yine dikkat etmiyor.

5 milyondan fazla şifrenin mercek altına alındığı araştırmada '123456' bu yıl da birinci sırada. 

Kaliforniyalı siber güvenlik şirketi SplashData, küresel seçimlerden yola çıkarak hazırladığı listesinde ikinci sırada "123456789" ve üçüncü sırada "qwerty" var.  Listede yer alan "qwertyuiop" ve "7777777" gibi yeni şifreler de dikkat çekiyor. 

Sürekli tahmin yoluyla yapılan saldırılar ve kırma yazılımları ile yapılan saldırılarda zayıf olanlar ilk ayıklananlar oluyor.  "1q2w3e4r5t" ve "1qaz2wsx" gibi karmaşık görünen parolaların bile klavyede yan yana olan tuşlardan oluşturulduğunu belirten SplashData bu parolaların kullanılmasının bilgisayar korsanlarını kandıramayacağını belirtiyor.

Splashdata’nın araştırmasıyla ortaya çıkan 2019'un en kötü şifreleri böyle sıralanıyor:

123456

123456789

qwerty

1234567

12345678

12345

111111

123123

abc123

qwerty123

1q2w3e4r

admin

qwertyuiop

654321

555555

7777777

888888

123qwe

666666

1qaz2wsx

333333

liverpool

777777

1q2w3e4r5t

!@#$%^&*

aa123456

987654321

zxcvbnm

passw0rd

121212

GÜVENLİ ŞİFRE OLUŞTURMAK İÇİN NE YAPMALI?

Pek çoğumuz kolaya kaçıp birden fazla hesap için aynı şifreyi kullanıyoruz bu hatalardan yalnızca biri.

Öncelikle küçük değişikliklerle unutmayacağınız şifreler belirleyebilirsiniz.

Şifrenizi asla ardışık rakamlardan oluşturmamanız gerektiği gerçeğini sakın unutmayın.

Doğum tarihi, ters ardışık sayılar ve önemli günlerin tarihleri gibi şifreler de en çabuk çözülen şifrelerden.

Mümkün olduğunca karışık, içinde büyük harf, rakam ve özel karakterler bulunan şifreler belirleyin.

Değişik karakterler kullanın.

Güçlü şifreler belirlemek ve bunları hatılamak zordur bu nedenle sizin yerinize şifre yaratacak şifre yöneticisi araçlarını kullanabilirsiniz.

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