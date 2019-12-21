İşte 2019'un en kötü şifreleri

Son yapılan araştırma şifre kullanımında sınıfta kaldığımızı gösteriyor. Her yıl yapılan uyarılara rağmen insanlar hala şifrelerine yine dikkat etmiyor.
5 milyondan fazla şifrenin mercek altına alındığı araştırmada '123456' bu yıl da birinci sırada.
Kaliforniyalı siber güvenlik şirketi SplashData, küresel seçimlerden yola çıkarak hazırladığı listesinde ikinci sırada "123456789" ve üçüncü sırada "qwerty" var. Listede yer alan "qwertyuiop" ve "7777777" gibi yeni şifreler de dikkat çekiyor.
Sürekli tahmin yoluyla yapılan saldırılar ve kırma yazılımları ile yapılan saldırılarda zayıf olanlar ilk ayıklananlar oluyor. "1q2w3e4r5t" ve "1qaz2wsx" gibi karmaşık görünen parolaların bile klavyede yan yana olan tuşlardan oluşturulduğunu belirten SplashData bu parolaların kullanılmasının bilgisayar korsanlarını kandıramayacağını belirtiyor.
Splashdata’nın araştırmasıyla ortaya çıkan 2019'un en kötü şifreleri böyle sıralanıyor:
123456
123456789
qwerty
1234567
12345678
12345
111111
123123
abc123
qwerty123
1q2w3e4r
admin
qwertyuiop
654321
555555
7777777
888888
123qwe
666666
1qaz2wsx
333333
liverpool
777777
1q2w3e4r5t
!@#$%^&*
aa123456
987654321
zxcvbnm
passw0rd
121212
GÜVENLİ ŞİFRE OLUŞTURMAK İÇİN NE YAPMALI?
Pek çoğumuz kolaya kaçıp birden fazla hesap için aynı şifreyi kullanıyoruz bu hatalardan yalnızca biri.
Öncelikle küçük değişikliklerle unutmayacağınız şifreler belirleyebilirsiniz.
Şifrenizi asla ardışık rakamlardan oluşturmamanız gerektiği gerçeğini sakın unutmayın.
Doğum tarihi, ters ardışık sayılar ve önemli günlerin tarihleri gibi şifreler de en çabuk çözülen şifrelerden.
Mümkün olduğunca karışık, içinde büyük harf, rakam ve özel karakterler bulunan şifreler belirleyin.
Değişik karakterler kullanın.
Güçlü şifreler belirlemek ve bunları hatılamak zordur bu nedenle sizin yerinize şifre yaratacak şifre yöneticisi araçlarını kullanabilirsiniz.
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