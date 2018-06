İşte Gezici'nin son anketi!

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 2 – 3 Haziren 2018 tarihlerinde yapılmıştır.

Araştırma sonuçları ilgili kurumun seçim sürecinde öngörü kazanması açısından önem arz etmektedir.

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örneklemi TÜİK 1 Kasım 2017 milletvekili seçim sonuçları dikkate alınarak, Türkiye genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il 34 ilçe ve 148 mahallede toplam 2814katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır.

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Veri Toplama Aracı

Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra Türkiye’nin şuan ki gündemini oluşturan maddeler tasarlanmıştır.

Verilerin Analizi

MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler için ki-kare analizi yapılmıştır rapor edilmiştir.

Araştırmasonuçlarıgereksahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde+- 2,5’dir.

BULGULAR

Gezici araştırma şirketinin 24 Haziran seçimlerine yönelik 2-3 Haziran'da yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda oy oranı geçen haftaki ankete göre 1.6 puan azalarak yüzde 47.1'e inerken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oyları 2 puan artış kaydetti.

Anket, bundan bir hafta önce yapılan ankette olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını gösterirken, AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde aldığı oy yüzde 48.7 ile değişim kaydetmedi.

Parlamentoya girmek için gerekli olan yüzde 10 seçim barajını geçip geçemeyeceği önemli görülen HDP ise bir hafta önceki ankete kıyasla 0.1 puan artışla yüzde 11.5 oranında oya ulaşıyor.

Ankete göre kararsızların dağılımı yapıldığında 24 Haziran'daCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda oy oranı geçen haftaki ankete göre 1.6 puan azalarak yüzde 47.1'e inerken, Cumhurbaşkanlığı adaylarından İnce'nin oy oranı yüzde 25.8'den yüzde 27.8'e yükselirken, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener'in oyu 0.3 puan düşüşle yüzde 14.1'e indi. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın oyu 0.1 puan azalarak yüzde 10'a inerken, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu oyu değişim göstermeden yüzde 0.6'da kaldı.

Milletvekili seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın (AKP-MHP) yüzde 48.7 oy aldığı görülürken; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı 0.4 puan artışla toplam yüzde 39.3 oranında oy alıyor.

Gezici Araştırma Merkezi; 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il 34 ilçe ve 148 mahallede toplam 2,814 katılımcı ile 2-3 Haziran'da yüz yüze görüşme yaparak gerçekleştirildi.

Murat Gezici'nin yöneticiliğini yaptığı Gezici araştırma şirketi 16 Nisan 2017 anayasa referandum sonuçlarını en iyi tahmin eden iki şirket arasında yer alıyor.



Ak Parti bir çok büyükşehirde oy kaybediyor Ankara ve İstanbul’da muhalefet önde, Ankara’da MHP’de büyük kayıplar yaşanıyor Ankara’nın bazı bölgelerde milletvekili çıkartamıyor. İstanbul’da bir parti %3,4 oy artırırsa Türkiye genelinde yansıması % 1 oranında oy artırır. Büyükşehirlerde büyük kayma var muhalefete 20’nin üzerinde Büyükşehirlerde muhalefet kazanacak, yakın zamanda gerçekleşecek olan yerel seçimlerde en az 22 Büyükşehirİ muhalefetalabilir, Büyükşehirler ülke nüfusunun % 70’ni oluşturuyor.



Ülkenin en önemli sorun nedir diye sorduğumuzda; AK Parti ve MHP’ ye oy verenlerin % 46’sı ekonomik sorunlarım, %18 hukuk ve adalet dediği, %12 ifade özgürlüğü dediği görülüyor daha önceki araştırmalarda AK Parti seçmenlerin önemli sorunları arasına girmeyen bu üç başlık son anketlerde yer aldığı görülüyor.

SN. ERDOĞAN’NIN EN ZOR SEÇİMİ

Ak Partide Reklamlardaki dil ile Parti sözcüleri aynı dili kullanamadılar sürdürülebilir bir kampanya olmadığı görülüyor parça parça bir brinden kopuk bir kampanya göze batıyor AK Parti teşkilatları mobilize olamadılar, Seçmene umudu örgütleyemedi geçmişi hatırlatarak korku verilmesi 36 yaş alıtındaki seçmende etkili olmuyor bu seçmene umut aşılamak gerekirdi, Muhalefet bu anlamda çok başarılı gidiyor seçmenin % 64.2ü muhalefetin kampanyasını başarılı buluyor ve gelecek vadettiğini söylüyor.



Gezici, AKP ile MHP'nin 1 Kasım seçiminde aldığı oy oranının yüzde 62 olduğunu, şu an ise oylarının yüzde 47,1 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu kopan oylar merkez seçmenler, AKP ve MHP'ye sadık seçmenler değil. Bu kişilerin ülkenin ekonomik gidişatının iyi olmadığını düşünerek muhalefete oy verdiği görülüyor." Kendisine gelecek arayan seçmen muhalefete yöneldiği görülüyor, Ak Parti 16 yıllık sürecinde yaptıkları yatırımlar seçmenin gelecekle ilgili endişelerine cevap bulmalarına yardımcı olmadığı kırmızı kart gösterdiğini söyleyebiliriz.



Gezici Araştırma seçmenlerin yüzde 10,7'siyani her 10 seçmenden biri kararsız olduğunu söylüyor seçime çok az kalmasına rağmen kararsız konuşmayan sosyolojide ‘’ utangaç seçmen ‘’ olarak adlandırdığımız seçmenin olması bu seçimlerin çeişmeli geçeceğin işaretidir.



Gezici sözlerini şöyle sürdürdü:Güvenlik terör sorunları öne çıkan seçmenler halen Ak Parti ve MHP ye oy verdiği görülürken, AK Parti ve MHP’den koparak muhalefete giden seçmenlerin en önemi sorunların başında ekonomik sorunları, işsizlik, eğitim sistemi ve Suriyeliler olduğu görülüyor. Yaş yükseldikçe geleceğinin güvenceye alınmasını isteyen seçmen artığı görülüyor. 36 Yaşın altındaki seçmenlerin % 70’i muhalefette umudu gördüğü oy verdiği görülüyor, 36 yaş üstü seçmenin ise % 70’i İktidara AK Parti ve MHP’ye oy verdiği görülüyor. 22 Büyükşehir’de muhalefet % 50’nin üzerine oylarını çıkardığı görülüyor, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Diyarbakır vs Büyükşehir illerde İktidar % 50’yi bulamıyor 81 ilin 36 en büyük illerinde iktidarın kaybetme ihtimali oldukça yüksek bu şehirler Ülkenin Ağır sanayi, turizm ve üretim şehirlerinin olduğu bu büyükşehirlerin muhalefete oy verdiği görülüyor.

Gençlerin yani 18-27 yaş arası seçmenin % 70’i Ak Partiye oy vermiyor. Ak Parti iktidarı sürecinde büyüyen bu gençlerin Cumhur ittifakına oy vermemesi Ak Parti’nin yaşlandığını ve gelecekte büyüme ihtimali zorlaştığını söyleyebiliriz. Şehir merkezlerinden kırsal alana gittikçe iktidarın oyları hızla artığı görülüyor.

Tablo1. Araştırmaya Katılan Halkın 24 Haziran 2018 Pazar Günü Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Adaylığını Açıklayan İsimlerden Hangisine Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

24 Haziran 2018 Pazar Günü Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Adaylığını Açıklayan İsimlerden Hangisine Oy Vermek İstersiniz? Yüzde (%) Recep Tayyip Erdoğan 47,1 Meral Akşener 14,1 Muharrem İnce 27,8 Selahattin Demirtaş 10,0 Temel Karamollaoğlu 0,6 Doğu Perinçek 0,4 Toplam 100

Araştırmaya katılan halkın bir önceki ankete göre Sn. Erdoğan bir haftada % 1 üzerinde oy kaybettiği görülüyor. 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden hangisine oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 47,1’i Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermek istediğini ifade ederken % 27,8’i Muharrem İnce’ye ve % 14,1’i Meral Akşener’e oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo2. Araştırmaya Katılan Halkın 24 Haziran 2018 Pazar Günü Gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimlerinde İttifakın İçinde veya İttifaksız Hangi Partiye Oy Vereceğine İlişkin Dağılım

24 Haziran 2018 Pazar Günü Gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimlerinde İttifakın İçinde veya İttifaksız Hangi Partiye Oy Vereceksiniz? Yüzde (%) 1. Cumhur İttifakı içinde (AKP) 42,9 2. Millet İttifakı İçinde (CHP) 26,3 3. Cumhur İttifakı İçinde (MHP) 5,8 4. Millet İttifakı İçinde İyi Parti 12,5 5. Halkların Demokratik Partisi (HDP) 11,6 6. Millet İttifakı İçinde Saadet Partisi (SP) 0,5 7.Diğerleri 0,4 Toplam 100

24 Haziran 2018 Pazar günü halkın tercihlerine göre mecliste toplumun her kesimini temsil eden bir dağılımın olacağı düşünülmektedir.