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İşte Şişli'den ilk sonuçlar! Sarıgül geride #Seçim2019

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İşte Şişli'den ilk sonuçlar! Sarıgül geride #Seçim2019
İşte Şişli'den ilk sonuçlar! Sarıgül geride #Seçim2019

Son dakika... İstanbul'da sonuçları merak edilen ilçelerin başında gelen Şişli'de yarışı CHP'nin adayı Muammer Keskin önde götürüyor. Keskin'in en yakın takipçisi ise eski Şişli Belediye Başkanı olan DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül. İşte saat 19.39 itibariyle ilçeden gelen ilk sonuçlar...

Şişli'de 203.711 seçmen oy kullandı. İlçede yarış CHP'nin adayı Muammer Keskin'le CHP'den istifa ederek DSP'den aday olan a arasında geçiyor. 

İlçede saat 19.39 itibariyle açılan sandık oranı yüzde 11,4'e ulaştı.

Keskin'in oy oranı yüzde 49,30'a ulaşırken, en yakın takipçisi Sarıgül'ün oy oranı yüzde 29,02 oldu. AK Parti'nin adayı Nihal Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 19,62'de....

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