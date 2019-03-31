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İşte sonuçları belli olan iller

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Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
İşte sonuçları belli olan iller

Bitlis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

Artvin Belediye Başkanlığını, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

Kilis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

Sivas Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.

Rize Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı.

Bilecik Belediye Başkanlığını, CHP adayı Semih Şahin kazandı

Niğde Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Tokat Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.

Ardahan Belediye Başkanlığını, CHP adayı Faruk Demir kazandı.

Şırnak Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.

Burdur Belediye Başkanlığını, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı.

Bingöl Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Giresun Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

Karabük Belediye Başkanlığını, MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.

Kırıkkale Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.

Erzincan Belediye Başkanlığını, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.

Siirt Belediye Başkanlığını, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.

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