  • BIST 1.702,490
  • Altın 602,96
  • Dolar 10,0568
  • Euro 11,4624
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

İşte Twitter'da gündem olan eğlenceli video! Tanınmış kişiler de alıntıladı!

» »
Dün paylaşılan video, bugün Twitter'da gündem oldu.
İşte Twitter'da gündem olan eğlenceli video! Tanınmış kişiler de alıntıladı!

Bugün aralarında Türkiye'nin tanınan ekonomist ve akademisyenlerden Prof. Özgür Demiştaş'ın da Twitter'da alıntıladığı video gündem oldu. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vasilik resmen sona erdi… Britney Spears 14 yıl sonra özgür13 Kasım 2021 Cumartesi 11:36
  • Yeni Zelanda Başbakanı’na canlı yayın sürprizi!12 Kasım 2021 Cuma 22:16
  • Kara Cuma (Black Friday) nedir? Nasıl ortaya çıktı?12 Kasım 2021 Cuma 21:38
  • Kahve fiyatları 7 yılın zirvesinde!12 Kasım 2021 Cuma 20:26
  • "Çekirgeye" gıda izni!12 Kasım 2021 Cuma 20:21
  • COP26 - BM Genel Sekreteri: Sıcaklık artışını 1,5 C'nin altında tutma hedefi bitkisel hayatta12 Kasım 2021 Cuma 15:49
  • Antarktika'da yaşayan bir penguen yanlışlıkla 3 bin kilometre seyahat ederek Yeni Zelanda'ya gitti12 Kasım 2021 Cuma 14:48
  • Twitch yayıncısı Amouranth'ın cinsel içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı11 Kasım 2021 Perşembe 23:01
  • Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım”11 Kasım 2021 Perşembe 21:14
  • Türkçenin İlk Kez Ne Zaman, Nerede ve Kimler Tarafından Konuşulduğu Ortaya Çıktı11 Kasım 2021 Perşembe 21:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti