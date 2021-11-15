İşte Twitter'da gündem olan eğlenceli video! Tanınmış kişiler de alıntıladı!

Bugün aralarında Türkiye'nin tanınan ekonomist ve akademisyenlerden Prof. Özgür Demiştaş'ın da Twitter'da alıntıladığı video gündem oldu.
The internet is magic sometimes. pic.twitter.com/qeVdNIbo92— Debbie Mia (@TheDebbieMia) November 14, 2021
Bugün aralarında Türkiye'nin tanınan ekonomist ve akademisyenlerden Prof. Özgür Demiştaş'ın da Twitter'da alıntıladığı video gündem oldu.
The internet is magic sometimes. pic.twitter.com/qeVdNIbo92— Debbie Mia (@TheDebbieMia) November 14, 2021
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