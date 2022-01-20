İsveçli Startup Şirketi, Elektrikli Uçan Araba Tasarladı

İsveçli startup Jetson, saatte 101 km hızla giden ve kullanmak için pilot lisansına gerek olmayan bir elektrikli hava aracı tasarladı.

Jetson ONE isimli araç saatte 101 km azami hıza ve sekiz elektrik motoruna sahip kompakt, fütüristik görünümlü bir uçan araba tasarladı.

Jetson’un kurucuları, Federal Havacılık İdaresi kurallarına göre Jetson’ı uçurmak için pilot lisansı gerektirmediğini de belirttiler.

Üç eksenli bir joystick ile kontrol edilen alüminyum ve karbon fiber araç, dikey olarak kalkıyor ve 20 dakika kesintisiz çalışabiliyor. Araç; acil durum kontrolleri, balistik paraşüt ve bir motor kaybına rağmen hâlâ uçma yeteneği gibi güvenlik önlemlerine de sahip.

Şirket, 2018’de araç üzerinde çalışmaya başladı ve şimdiden 163 ön sipariş aldılar.

Jetson şu anda 2023’te teslim edilecek Jetson ONE’lar 92.000 dolara satılıyor. Araç kısmen monte edilmiş halde geliyor ancak yine de sahibinin yapıyı tamamlaması isteniyor. Şirket, yine de bunun için özel bir alete gerek olmadığını söylüyor.