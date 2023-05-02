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İsviçre, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

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İsviçre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını Rusya'dan devraldı.
İsviçre, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

İsviçre’nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, BMGK’nin aylık gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Baeriswyl, İsviçre’nin ilk kez bu görevi üstlendiğini, bunun bir ayrıcalık olduğunu ancak sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

KONSEYİN BİRLİĞİ ÖNCELİK OLACAK

Görev süresince İsviçre’nin “köprü inşası” için çaba sarf edeceğini belirten Baeriswyl, bu çerçevede Konseyin “birliğinin” temel öncelikleri olacağını vurguladı.

Baeriswyl, ülkesinin dünya genelinde barış ve ateşkes çabalarına katkı sağladığını, BMGK dönem başkanlığı sırasında da çok taraflılık ve barış gündemine odaklanacaklarını söyledi.

İsviçre’nin BMGK reformunu da desteklediğini belirten Baeriswyl, “BMGK’nin özellikle Afrika kıtasında daha iyi temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşüyle ilgili bir soruya ise Baeriswyl, sığınmacıların uluslararası mülteci hukuku uyarınca ülkelerine dönüşünün sağlanmasına gerektiğine dikkati çekerek, güvenli geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Baeriswyl, Suriye’deki savaşa öncellikli olarak siyasi çözüm bulunması gerektiğini, sığınmacıların ülkelerine dönmesi için bunun gerekli olduğunu kaydetti.

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