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İtalya’da kaleciye kafa atan hakeme bir yıl men cezası

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İtalya’da, 1 Şubat’ta oynanan bölgesel lig maçında kaleciye kafa atan hakem bir yıl süreyle maç yönetmek ve maça gitmekten men edildi.
İtalya’da kaleciye kafa atan hakeme bir yıl men cezası

İtalya’da, 1 Şubat’ta oynanan bölgesel lig maçında kaleciye kafa atan hakem bir yıl süreyle maç yönetmek ve maça gitmekten men edildi.

Hakem Antonio Martiniello, ülkenin doğusundaki Macerata bölgesinde oynanan maçta Borgo Mogliano takımının kalecisi Matteo Ciccioli’ye kırmızı kart gösterdi. Borgo Mogliano, Montottone takımıyla karşılaştığı maçı 3-1 kazandı.

Oyundan atılan Ciccioli, maç sonrasında soyunma odasına giderek neden kırmızı kart gördüğüne dair bir açıklama beklediğini söyledi. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında hakem Martiniello, Ciccioli’ye kafa attı.

Hastaneye kaldırılan Ciccioli aynı gün içinde tedavisi tamamlanarak taburcu oldu.

Hakkında soruşturma açılan Martiniello için bir yıl men kararı alındı. Polisten yapılan açıklamada, Martiniello’nun gençler için kötü örnek teşkil ettiği vurgulandı.

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