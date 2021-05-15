İtalya’da liman işçileri İsrail’e giden silah yüklü kargo gemisini durdurdu

İtalya’da İsrail’e silah taşıyacak kargo gemisinin limana yanaştığını öğrenen işçiler, yaşam hakları için mücadele eden Filistinlilere destek olmak için gemiye yükleme yapmayı reddetti.

İtalya’da İsrail’e silah taşıyacak kargo gemisinin limana yanaştığını öğrenen işçiler, yaşam hakları için mücadele eden Filistinlilere destek olmak için gemiye yükleme yapmayı reddetti.

Asiatic Island isimli kargo gemisi bu cuma İtalya’nın Livorno limanına ulaştı. Cenovalı Otonom Liman İşletmeleri Kolektifi’nin ve WeaponWatch kuruluşunun hazırladığı raporla birlikte, L’Unione Sindacale di Base sendikasında örgütlü olan liman işçileri geminin İsrail’in Aştod limanına gidecek olan silah ve patlayıcılarla yükleneceğini öğrendi. Sendika, kısa bir süre sonra Asiatic Island gemisi dahil İsrail’e gidecek hiçbir geminin geçişine izin vermeyeceklerini açıkladı.

İtalya’daki liman işçileri, İsrail’e silah taşınmasını engellemek için limanlara gelecek olan diğer gemiler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Sendika, dün itibarıyla düzinelerce zırhlı askeri aracın Molo Italia adlı başka bir gemiye yükleneceğini de öğrendi.

L’Unione Sindacale di Base sendikası üyesi işçiler Livorno’da eylem yapacaklarını açıkladı. İşçiler, Gazze’deki bombardımanın ve Filistinlilerin evlerini terketmeye zorlanmasının son bulmasını talep ediyor.