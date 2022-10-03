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İtalya’da seçim zaferini kazanan Meloni’den Müslümana tehdit

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Geçen hafta yapılan seçimlerden zaferle ayrılarak Avrupa Birliği'nde şok etkisi yaratan İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni şaşkına çeviren bir tehditte bulundu.
İtalya’da seçim zaferini kazanan Meloni’den Müslümana tehdit

İtalya’da aşırı sağcı siyasetçi Giorgia Meloni, Müslüman bir gazeteciye açık açık tehditte bulunarak tartışma yarattı. Geçen hafta İtalya’nın Kardeşleri isimli siyasi partisiyle zafere ulaşan Meloni, henüz hükümet kurulmadan çok sert açıklamalarda bulundu.

Kudüs’te doğup büyüyen İtalyan gazeteci Rula Jebreal’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Meloni babasının suçlarından sorumlu olmamalı ama o genelde bazı yabancıların işlediği suçları bütün mültecilere yayarak azınlıkları günah keçisi ilan ediyor” sözlerine Meloni sert yanıt verdi.

45 yaşındaki Meloni, “Jebreal hanım, umarım hakime de bana yönelttiğiniz suçlamaları açıklayabilirsiniz” dedi. Jebreal’in sözlerine Meloni’nin yakınları ve müttefikleri de karşı çıktı. Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Giuseppe Conte de Jebreal’ın açıklamalarını temelsiz olarak yorumladı.

Jebreal ise kendisine yöneltilen tehditlere yanıt verdi. Jebreal, ” Bütün otokratlar kendilerine karşı olanları her zaman sindirmeye ve susturmaya çalışıyor” dedi.

Meloni’nin lideri olduğu İtalya’nın Kardeşleri, neo-faşist Ulusal Birlik’ten ayrılmıştı.

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