İYİ Parti'den ABD'deki 'soykırım tasarısı'na tepki: Kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Temsilciler Meclisinin ‘Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan’ kararına tepki gösterdi ve ''Bu münasebetsizlik devam ederse kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz'' dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisinin ‘Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan’ kararına tepki gösterdi.

ABD’nin tasarıyı Türkiye aleyhine bir ''sopa'' olarak kullandığını söyleyen Ağıralioğlu, Mehmet Talat Paşa'ya atıfda bulunarak “Biz çocuklarımıza Enver, Cemal ve Talat ismini verme kararımızla buna mukabele ediyoruz. Bu münasebetsizlik devam ederse kız çocuklarımız da dahil herkese Talat ismini veririz” dedi.

'ERDOĞAN MEKTUBU İADE ETSİN'

Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubu da hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı şayet 13'ünde ABD'ye gidecekse çöp kutusuna attığı söylenilen mektubu oradan alsın. ABD başkanına kameraların önünde iade etsin. Biz bu topraklardaki varlığımızı ABD'ye borçlu değiliz” dedi.