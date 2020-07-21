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İzmir'de Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto etmek için sokağa çıkan kadınlara polis müdahalesi: 7 kadın gözaltına alındı

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İzmir'de Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto etmek için sokağa çıkan kadınlara polis müdahalesi: 7 kadın gözaltına alındı
İzmir'de Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto etmek için sokağa çıkan kadınlara polis müdahalesi: 7 kadın gözaltına alındı

Muğla’da öğrenci olan Pınar Gültekin'in katledilmesi sonrası tüm Türkiye’de kadına şiddeti protesto etmek için sokağa çıktı. İzmir’de ise Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen kadınların önü polislerce kesildi. Yürümekte ısrar eden kadınlara polis müdahale etti. Müdahale esnasında kadınlar polisler tarafından yerlerde sürüklendi ve darp edildi. Darp edilen yaklaşık 15 kadın gözaltına alındı. Kadınlar gözaltı sırasında sık sık, “Katledilen kadınlar isyanımızdır” sloganları attı.

KADIN CİNAYETLERİNİN FAİLİ AKP HÜKÜMETİDİR

Basın açıklaması ise şu şekilde:

“Pınar Gültekin'in katleden Cemal Metin Avcı’nın ‘Onu çok sevmiştim, öldürme niyetim yoktu, kıskançlık krizine girdim, yakalanacağını bilmiyordum’ sözleri de sosyal medyada ‘Bazı evine gelmeyi kabul ediyorsa ne olduğu apaçık bellidir" sözleri de bizlere İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284’ü iptal etmeye çalışan eril zihniyet ile iyi hal indirimi alan, af yasası ile çıkan, ‘namus’ algısı yaratıp cezai indirim alan failleri hatırlatıyor. Eril zihniyetin o kırılgan erkekliğinin nasıl sonuçlandığını ve erkek yargının failleri nasıl desteklediğini kanıtlıyor. İstanbul sözleşmesi, 6284 sayılı kanun gereğince şiddeti önleme, şiddetle mücadele etme devletin kurumları tarafından güvence altına alınması gerekirken, bir kadının kaybedilişinin, katledilişinin ancak alternatif medya aracılığıyla öğrenilmesi, takip edilmesi ve faillerin ancak kitlesel eylemlerin sonucunda oluşan kitlesel basınçla yargılanabilmesi kabul edilemez. Erkek şiddetinin bu denli aleni bir hal almasında erkek yargı, erkek devlet ve tüm kurumları fail kadar suçludur. Kadın cinayetlerinin faili AKP hükümetidir. Kadın cinayetlerinin faili İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini isteyenlerdir. Kadın cinayetlerinin faili erkek yargıdır. Kadın cinayetlerinin faili patriyarkadır. Pınar Gültekin'in faili patriyarkadan, erkek yargıdan, AKP hükümetinden güç alarak hareket eden, yakalanacağımı bilmiyordum diyen Cemal Metin Avcı'dır.”

 

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