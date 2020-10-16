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Japonya, 1 milyon ton nükleer atık suyunu okyanusa bırakacak

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Japonya hükümeti, Fukuşima-Daiiçi nükleer santralinden 1 milyon tondan fazla kirli suyu denize bırakmaya karar verdi.
Japonya, 1 milyon ton nükleer atık suyunu okyanusa bırakacak

Japonya hükümeti, Fukuşima-Daiiçi nükleer santralinden 1 milyon tondan fazla kirli suyu denize bırakmaya karar verdi. 1000’den fazla tankta depolanan suyu serbest bırakma çalışmalarının en erken 2022’de başlayacağı ve tamamlanmasının on yıllar alacağı belirtildi.

Kyodo haber ajansı, buharlaştırma veya başka yerlerde daha fazla depolama tankı inşa etme gibi diğer seçeneklerle birlikte, suyla ne yapılacağı konusundaki yıllardır süren tartışmaları sona erdirerek, resmi kararın ay sonuna kadar verilebileceğini söyledi.

Yerel balıkçıların, bu seçeneğin tesisin Mart 2011’de büyük bir tsunami tarafından harap olmasından bu yana endüstrinin itibarını yeniden inşa etmek için yıllarca süren çalışmanın sonu olacağını söylüyor. Hükümetin buna rağmen uzun süredir suyu Pasifik Okyanusu’na bırakma seçeneğini düşündüğü belirtildi.

Fukuşima bölgesinden deniz ürünleri ithalatı yapmanın halen yasak olduğu Güney Kore, suyun boşaltılmasının deniz ortamı için ‘büyük bir tehdit’ oluşturduğunu iddia ederek endişelerini tekrar tekrar dile getirirken, çevre grupları da karara karşı çıktı.

Tepco’nun ‘gelişmiş sıvı işleme sistemi’ sudan yüksek düzeyde radyoaktif maddeler çıkarabiliyor ancak sistem, nükleer enerji santrallerinin rutin olarak seyreltip okyanusa döktüğü radyoaktif bir hidrojen izotopu olan trityumu filtreleyemiyor.

Uzmanlar, hidrojenin radyoaktif bir izotopu olan trityumun insanlara zararlı olduğunu söylerken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, filtrelenmiş atık suyun okyanusa salınmadan önce deniz suyuyla seyreltilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Hükümete tavsiyelerde bulunan bir uzman heyeti ise, bu yılın başlarında, suyu okyanusa bırakmanın en ‘gerçekçi seçenekler’ arasında olduğunu söyledi.

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