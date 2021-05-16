Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi, ayrıca Gazze bombalamalarının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aradı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmayı tartışmak için ilk kez telefonla aradığını açıkladı.

Biden ile Abbas arasında Cumartesi günkü görüşme, ABD başkanının Ocak ayında göreve başlamasından bu yana ikisi arasındaki ilk görüşme oldu.

Biden yönetimi, Cumartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile temasa geçerken, Filistin ile İsrail arasında sakinleşmek için çabalıyor. Çağrılar, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) Associated Press ve El Cezire için uluslararası medya ofislerinin bulunduğu bir binayı bombalaması sonrasında geldi.