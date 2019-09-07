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Johnson, eski başbakan David Cameron'a "kadınsı inek" dedi

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Başbakanın kullandığı cinsiyetçi ifadeler halkın tepkisini çekiyor
Johnson, eski başbakan David Cameron'a "kadınsı inek" dedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın kabinesi için yazdığı bir değerlendirmede eski başbakan David Cameron'a "kadınsı inek" diye hitap ettiği ortaya çıktı. Johnson'ın bir haftada iki farklı siyasi lidere karşı cinsiyetçi ifadelerde bulunması halkın tepkisini çekti.

Perşembe günü yayımlanan el yazısı notta Johnson'ın kabinesine parlamentonun uzun süre tatil edilmesinin büyük bir etkisi olmayacağını, çünkü Eylül oturumuna katılan vekillerin çok kısa süre sonra sonbahar konferanslarına gittiğini belirttiği görülüyor.

Kamuya açılan kayıtlarda, "Bütün bu eylül oturumu milletvekillerinin kazandığı parayı hak ettiğinin gösterilmesi için (redakte edilmiş) tarafından yürürlüğe konulmuş bir saçmalık" ifadeleri yer alıyor. Sky News'un aktardığına göre redakte edilen kısımda, "Kadınsı inek David Cameron" ifadeleri yer alıyor. 

The Guardian'ın aktardığına göre bu sözlerin metinden çıkarılmasının yasal bir nedeni yoktu. 

Bu Johnson'ın eski başbakana ilk "kadınsı inek" deyişi değil. Johnson Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde kardeşi Jo Johnson ve Cameron'a üniversitedeki başarılarından dolayı böyle hitap etmişti.

Johnson bu hafta parlamentoda ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e de "Seni çok büyük kadın bluzu*" demişti. Johnson'ın bu ifadesi de çok tepki çekmişti.

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