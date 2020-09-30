  • BIST 1.137
  • Altın 471,089
  • Dolar 7,7508
  • Euro 9,0803
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

JPMorgan 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti

» »
JPMorgan, değerli metaller piyasasını manipüle ettiği suçlamalar karşısında 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
JPMorgan 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti

JPMorgan Chase, değerli metaller, metal vadelileri ve Hazine kağıtları piyasalarını manipüle ettiği iddiası ile açılan federal soruşturmada ABD otoriteleri ile uzlaşma yoluna gitti.

CFTC'nin yaptığı açıklamaya göre, varılan uzlaşma çerçevesinde toplam 920 milyon dolar ödemeyi kabul eden JPMorgan, bu paranın 436,4 milyon dolarını ceza olarak ödeyecek.

CFTC açıklamasında JPMorgan'ın 2008-2016 döneminde değerli metal vadelilerinin ve ABD Hazine kağıdı vadeli piyasalarının manipülasyonunda yer aldığı belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz durmuyor! Dolar7,82TL, Sterlin 10,08 TL29 Eylül 2020 Salı 10:05
  • 29 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar?29 Eylül 2020 Salı 08:40
  • Dövizde son durum ne? 29 Eylül 2020 Salı29 Eylül 2020 Salı 08:24
  • Dolar/TL 7,83'ü aşarak rekor kırdı: Kurda yükseliş sürecek mi?28 Eylül 2020 Pazartesi 16:46
  • Altın fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı!28 Eylül 2020 Pazartesi 11:44
  • Dolar'dan tarihi rekor! Dolar 7,78, Sterlin ise 9,9528 Eylül 2020 Pazartesi 11:22
  • Merkez Bankası'nın faiz artırımının etkisi sınırlı kaldı, dolar yeni haftaya güçlü başladı28 Eylül 2020 Pazartesi 11:00
  • Dövizde Son Durum Ne? 28 Eylül 2020 Pazartesi28 Eylül 2020 Pazartesi 08:48
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı26 Eylül 2020 Cumartesi 14:50
  • 26 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları26 Eylül 2020 Cumartesi 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti