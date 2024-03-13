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JuJu da mı sahte diploma aldı? “Juju’nun ülkeyi neden terk ettiğini bize söylesinler”

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Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan YÖDAK eski Yöneticisi Akademisyen Mehmet Hasgüler, hakkındaki iddialar ile ilgili dün ilk kez konuştu.
JuJu da mı sahte diploma aldı? “Juju’nun ülkeyi neden terk ettiğini bize söylesinler”

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan YÖDAK eski Yöneticisi Akademisyen Mehmet Hasgüler, hakkındaki iddialar ile ilgili dün ilk kez konuştu.

Dün mahkemeye çıkarılan Hasgüler, teminatra bağlanarak serbest bırakıldı. Konuyla ilgili mahkeme sonrasında ilk kez kamuoyuna açıklama yapan Hasgüler, diploma mezarlığından çıkış bileti olarak görüdlüğünü ve suçlandığını ifade ederek, “bugün bizi bir arada tutacak hiçbir siyasal parti yoktur. Ülkemiz buna benzer olayları önümüzdeki dönemde de yaşayacaktır” dedi.

“Juju’nun ülkeyi neden terk ettiğini bize söylesinler”

Suçlamaların seçe seçe yapıldığını, muhalefetin de seçerek muhalefet yaptığını söyleyen Akademisyen Mehmet Hasgüler, “Başbakan Üstel’in yakını olan ‘Juju’ adlı kişi ülkeyi neden terk etti bize söylesinler. Diploma satın aldığı için mi? Kaç asker ve polis bu diplomaları alarak yükseldi? İran’daki orduya da buradan diploma satıldı mı? Fikri Ataoğlu ile İlgili sate diploma iddialarının üzerine gidebildiler mi? Burada bir dönüşüm var. Bu hazırlık Erdoğan sonrasının hazırlığıdır” dedi.

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