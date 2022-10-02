  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Juno buzulların altındaki yaşamı araştırıyor: Europa’nın en yakın görüntüleri çekildi

» »
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin buzullarla kaplı uydusu Europa’nın bugüne kadarki en yakın ve en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekti.
Juno buzulların altındaki yaşamı araştırıyor: Europa’nın en yakın görüntüleri çekildi
Fotoğraf: NASA

AA’nın NASA’dan aktardığı açıklamada Juno’nun, ‘Europa Clipper’ araştırmasının ana hedefi olan Europa’yı yakından görüntülemek için iki saatlik fırsat yakaladığı belirtildi.

Juno 29 Eylül’deki 352 kilometre uçuşuyla, 2000’de Galileo yörünge aracının uçuşundan bu yana, Europa’ya en çok yaklaşan uzay aracı oldu.

Uçuş sırasında Juno, Europa’nın en yüksek çözünürlüklü görüntülerinden bazılarını topladı ve Europa’nın buz kabuğu yapısı, iç kısmı, yüzey bileşimi ve iyonosfer hakkında önemli veriler elde etti.

Juno’nun geçişi sırasında çektiği fotoğraflar, NASA’nın internet sitesinde yayımlandı.

 

Europa’nın ekvatoruna yakın bir alana odaklanan ilk görüntüde, Europa’nın buzlu kabuğuna işaret eden çıkıntı ve çukurlar görünüyor. Buzdaki çatlakların, Europa’nın Jüpiter’in yörüngesinde dönmesiyle oluşan gelgit kuvvetlerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Juno’nun ortak araştırmacılarından Candy Hansen, “Bilim ekibi, Europa’nın yüzey özelliklerinin son yirmi yılda değişip değişmediğini görmek için Juno tarafından elde edilen tüm görüntüleri önceki görevlerden alınan görüntülerle karşılaştıracak” dedi.

NASA’nın 2011’de uzaya fırlattığı Juno keşif uydusu, Temmuz 2016’da Jüpiter’e vardığından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor. NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024’te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Europa’ya fırlatmayı planlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022)01 Ekim 2022 Cumartesi 08:31
  • Dünyada 65 yaş üstü nüfusun 2050'de 1,6 milyara ulaşması bekleniyor30 Eylül 2022 Cuma 13:09
  • Çevrimiçi oyunlar, insanların beyinlerini senkronize ediyor30 Eylül 2022 Cuma 11:25
  • Petrol, doğalgaz, kömür gibi yakıtlarla yükseliyor29 Eylül 2022 Perşembe 23:34
  • Köpekler, insanlardaki psikolojik durumları algılayabiliyor29 Eylül 2022 Perşembe 20:55
  • İklim değişikliğini yavaşlatmanın 7 yolu29 Eylül 2022 Perşembe 18:32
  • Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022)29 Eylül 2022 Perşembe 09:35
  • Ağırlık egzersizleri erken ölüm riskini azaltıyor28 Eylül 2022 Çarşamba 18:36
  • DSÖ ve ILO, çalışma yaşamında ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele için yeni önlemler alınması çağrısı yaptı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:18
  • Gıda katkı maddeleri sağlığımızı nasıl etkiliyor?27 Eylül 2022 Salı 22:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti